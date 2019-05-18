سباليتي يركز على أنشيلوتي للهروب من السؤال الصعب

أكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أن ما يهمه في الوقت الحالي، التركيز على كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، على ملعب سان باولو، بالجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

ويستعد النيراتزوري لمواجهة نابولي، غدًا الأحد، في جولة قد تحسم تأهل إنتر ميلان رسميًا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حال حقق الفوز على فريق الجنوب.

وقال سباليتي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: "يجب أن نخوض المباريات، ونحن نفكر في حصد أقصى ما يمكن حصده والعودة به لمنزلنا، نحن في وضع جيد لخوض المباراتين المقبلتين لأننا تدربنا بشكل جيد".

وأضاف: "مواجهة نابولي ليست مثل المباراة الفاصلة أمام لاتسيو بالموسم الماضي، إنها مباراة مهمة للغاية لكنها مختلفة".

وبسؤاله عن إمكانية قيادة يوفنتوس أو ميلان في الموسم المقبل، صرح لوتشيانو: "إنها وظيفة معقدة، لكننا إذا تحدثنا عن المدربين، فما يهمني هو أنشيلوتي، الذي يعد أستاذ مهنتنا، واحد من الأفضل في عالم كرة القدم، الاَن أنا أفكر فيه وكيف يدرب فريقه فقط".

وواصل: "إيكاردي فتى جيد ولاعب رائع، أنا أقدر دائمًا الأشياء التي تُقال، وأصدقه وأؤمن به".

Advertisements

وأكمل: "لوتارو مارتينيز توقعت له أن يستدعيه المنتخب الأرجنتيني، وأتوقع أن يحصل على دور مهم في المستقبل، لقد أصبح أقوى الاَن عن الوقت الذي وصل فيه".

وحول خروج الإنتر من اتفاقية تسوية اليويفا، قال: "هذا يعني أنك كنت تعمل بشكل جيد لتضمن مستقبلا جيدا، ومع ذلك نحن لم نتأهل بعد لدوري الأبطال، علينا القيام بذلك".

وأكمل "قيود اليويفا أجبرتنا على مواجهة بعض الصعوبات ومن ثم دخلنا في دوامة عندما بدأت الأمور تأخذ منعطفًا سلبيًا، كان لدينا وقت صعب لكن خرجنا منه بشكل جيد".

وأردف "رحيل أليجري عن يوفنتوس؟ المدرب الوحيد الذي يهمني في الوقت الحالي هو كارلو أنشيلوتي".

واختتم "إعادة شارة القيادة لإيكاردي؟ من الصعب الحديث عن ذلك، اللاعب يتدرب بشكل صحيح، إنه السلوك الذي يجب أن يتمتع به، لذلك كل شيء على ما يرام".