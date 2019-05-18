نابولي يحشد القوة الضاربة استعدادًا لإنتر ميلان

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، قائمة فريق الجنوب استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان، غدًا الأحد، على ملعب سان باولو، ضمن لقاءات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 76 نقطة وضمن التأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما يأتي النيراتزوري بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويحتاج لثلاث نقاط، من مباراتين، لضمان تأهله الرسمي للمسابقة الأوروبية الأغلى.

وجاءت قائمة نابولي كالتالي:

"كارنيزيس، ميريت، بياي، ألبيول، مالكويت، فوزي غلام، لوبيرتو، ماكسيموفيتش، ماريو روي، السيد هساي، كوليبالي، اَلان، فيردي، زيلينسكي، فابيان رويز، كاييخون، إنسيني، ميرتينز، ميليك، أمين يونس".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الدور الأول على ملعب جوزيبي مياتزا، قد انتهت بفوز النيراتزوري بهدف دون رد.