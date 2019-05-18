ريال مدريد في طريقه لحسم 3 صفقات

نجح نادي ريال مدريد بالفعل في ضم البرازيلي الشاب رودريغو غوس من صفوف سانتوس مقابل 45 مليون يورو بجانب وصول مواطنه المدافع الشاب ايدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.

ووفقا لاذاعة اوند سير فإن ادارة ريال مدريد في طريقها لحسم 3 تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل ريال مدريد في حسم وصول المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من صفوف نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني وذلك عقب مواجهة الفريق ضد بايرن ميونيخ اليوم السبت في ختام الدوري الألماني حيث يتوقع أن تكلف قيمة اللاعب قرابة 70 مليون يورو.

ويستهدف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ضم البلجيكي ايدين هازارد من صفوف تشيلسي مقابل يقارب 100 مليون يورو وذلك عقب مشاركة اللاعب أمام آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو الجاري.

ويتوقع أن تكون الصفقة الثالثة هي ضم الظهير الأيسر الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي 23 عاما من صفوف نادي ليون الفرنسي وهي صفقة ينتظر أن تكلف فلورنتينو بيريز قرابة 50 مليون يورو كما ستقرب سيرجيو ريجيلون الظهير الشاب من الخروج من ملعب بيرنابيو.