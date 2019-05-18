رسميا.. العين يطلب التعاقد مع مهاجم التعاون السعودي

تلقى مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، برئاسة محمد القاسم، عرضاً من العين الإماراتي للحصول على خدمات الكاميروني ليندر تاوامبا، مهاجم الفريق.

وظهر تاوامبا بمستوى جيد للغاية خلال مشواره مع التعاون في الموسم المنصرم، إذ نجح في تسجيل 21 هدفاً في دوري المحترفين محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة.

ورصد العين الإماراتي خمسة ملايين ريال من أجل التعاقد مع المهاجم الكاميروني.

يذكر أن التعاون رفض عرضاً من أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للتعاقد مع المهاجم الكاميروني مقابل 10 ملايين ريال.

وانضم تاوامبا إلى صفوف التعاون في الصيف الماضي قادماً من نادي بارتيزان الصربي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.