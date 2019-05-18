اتحاد الكرة السعودي يحدد موعد مباراة السوبر

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الموعد المبدئي لمباراة كأس السوبر المحلي، أولى بطولات موسم 2019-2020، والتي تجمع بين النصر والتعاون.

وتوج النصر، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الوقت الذي حصل فيه التعاون، لأول مرة في تاريخه، على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحدد اتحاد الكرة، وفقًا لعدد من التقارير الصحفية، يوم 10 أغسطس المقبل، موعدًا مبدئيًا، لمباراة السوبر المحلي بين النصر والتعاون.

وقرر الاتحاد، أن تقام المباراة، على ستاد الملك فهد الدولي "الدرة"، في العاصمة الرياض، بدلًا من إقامتها في إحدى الدول الأوروبية، مثلما كان الحال في العامين الماضيين.