صلاح ثانياً.. صحيفة إنجليزية تكشف أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قائمة مكونة من 12 لاعب كانوا أكثر اللاعبين الحاسمين خلال هذا الموسم في البريميرليج.

وقالت الصحيفة أن الجوائز الفردية تم الإعلان عنها، وكانت من نصيب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بينما فاز رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري.

وتقاسم الثلاثي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج، جائزة الحذاء الذهبي برصيد 22 هدفاً لكلاً منهما.

وأشارت الصحيفة أنه تم إعداد قائمة تضم أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج، وتم إعدادها بناءً على مجموع الأهداف المسجلة والتي ساهم فيها اللاعب.