سولسكاير يهدد مستقبل راشفورد مع اليونايتد

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، يخاف على مستقبله داخل قلعة "أولد ترافورد".
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن راشفورد ينوي تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، لأنه يشعر بالقلق من أن اليونايتد لا يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.
ومن المقرر أن ينتهي عقد راشفورد مع اليونايتد في صيف 2020، ولذلك تريد الإدارة أن تجدد لنجمها الشاب حتى 2022.
وتراجع أداء ونتائج الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي، حيث فقد الفريق فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد أن احتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة.
يذكر أن راشفورد كان مراقبًا من قبل برشلونة، ليكون بديلا للأوروجوائي لويس سواريز، بالفريق الكتالوني.
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