شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى: مواجهة الإسماعيلى من أهم محطات الحفاظ على لقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالأهلى على صعوبة المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الإسبوع الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال قمصان: "دائماً ما تكون المواجهات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي في غاية الأهمية بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري..الإسماعيلي فريق كبير يلعب كرة مفتوحة ولديه جهاز فني جديد على دراية تامة بالنادي وبجميع اللاعبين، ولا يحتاج إلى وقت للتأقلم أو التعرف على الفريق وهو ما يساعد بشكل أكبر على تخطى المراحل الاولى الصعبة ويؤكد في نفس الوقت أن المباراة لن تكون سهله على الفريقين"

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وأضاف المدرب المساعد بالأهلى : "يتبقى 3 محطات للأهلي في مشوار الدوري، ونسعى كجهاز فني ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلي في صالح الأهلي، وأن يواصل الفريق السير في طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط".

وعن شكاوى لاعبو دكة بدلاء الفريق قال قمصان إن كل لاعب في الأهلي يقاتل ويفكر في كيفية مساعدة الفريق سواء كان أساسيا او يجلس علي دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة وهو ما نجنى ثماره ويعبر عن شخصية الأهلي ويتيح للجهاز الفني المساحة الأكبر والأفضل في الاختيارات الفنية"، مؤكداً أن الأمر لا يمثل أزمة على الإطلاق.