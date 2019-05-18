شكرا لقرائتكم الزمالك يؤدى مرانه الأخير على ملعب مباراة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يؤدى الزمالك مرانه الأخير اليوم السبت، على الملعب البلدى ببركان، الذى سيستضيف مباراته غداً الأحد، مع نهضة البركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وسيشهد مران الزمالك الأخير اليوم جزء للتدريب بالكرة للتعود علي أرضية الملعب علاوة على مران بدنى للمحافظة على لياقة اللاعبين مع تخفيف الأحمال البدنية حتى لا يصاب اللاعبين بالإجهاد قبل المباراة.
ويعانى الزمالك من أزمة حادة فى حراسة المرمي قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى تمام الثانية عشر مساء غدا الأحد حيث أنه من المقرر أن يحرس عمر صلاح الحارس الثالث للأبيض عرين الفريق فى غياب جنش للإيقاف بعد طرده أمام النجم الساحلي التونسي، وعماد السيد المصاب فى مباراة الداخلية الأخيرة فى الدورى العام.
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