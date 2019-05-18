شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: مباراة الأهلى والإسماعيلى بحضور 30 فردا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى يوم الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بدون جمهور. Advertisements وأخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة ناديى الأهلى والإسماعيلى بالإكتفاء بحضور 30 فردا، بواقع 15 فردا لكل ناد هم أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط. يذكر أن الأهلى يتصدر جدول الدورى برصيد 73 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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