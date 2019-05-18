شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الكاراتيه تطير إلى السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت بعثة منتخب الكاراتيه التى غادرت إلى السعودية لإقامة معسكر تدريبى مشترك مع المنتخب السعودى بارتداء ملابس الإحرام والتقاط الصور التذكارية خلال السفر من القاهرة وبعد الوصول ايضا.

ويأتى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة الأفريقية للشباب والكبار يونيو المقبل، على أن يتخلله لقاءات ودية بين المنتخبين.

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وتخلف رئيس الاتحاد عن السفر مع البعثة لحضوره فعاليات التصفيات التى يقيمها الاتحاد لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة

يذكر أن المعسكر يستمر حتى 21 مايو الجارى