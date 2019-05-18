شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتى فردى.. 21 لاعبا سيغادرون الداخلية نهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ضياء عبد الصمد المدير الفني لنادي الداخلية، إنه اكتسب حارس مرمى جديد ذو مستوى متميز ، وذلك بعد هبوط الفريق وخسارته بالأمس أمام الاسماعيلي في مباراة الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري العام بهدفين نظيفين.
وأوضح المدير الفني للداخلية بأن النادي يواجه أزمة حقيقية بسبب وجود 21 لاعباً بين صفوف الفريق مستعارين من الأندية الأخرى ولن يستكملوا الموسم المقبل مع الداخلية.
واستكمل ضياء أن شهاب الدين مشروع حارس واعد بعد أن نجح في التصدي لأكثر من 4 فرص خطيرة على المرمى خلال مباراة الاسماعيلي في ظهوره الأول.
وأعرب ضياء عن أسفه لطرد إسلام جابر خلال المباراة حيث سيغيب عن مواجهة المصري المقبلة.
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