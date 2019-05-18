جروس يحذر لاعبى الزمالك من استفزاز المغاربة فى نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل حذر السويسرى كريستيان جروس، لاعبي الزمالك ، من الانسياق وراء عمليات الاستفزاز التى سيقوم بها لاعبو نهضة بركان المغربى، خلال المباراة التي ستجمعهما غدًا الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وشدد الجهاز الفنى للزمالك، على اللاعبين، بضرورة إلتزام الهدوء والابتعاد عن الإحتكاك مع المنافس ، وعدم فتح الباب أمام حكم اللقاء للتدخل بالكروت الصفراء أو الحمراء، والتى قد تضر الفريق فى لقاء العودة على برج العرب، يوم 26 من الشهر الجارى.
ومن اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء، أمام نهضة بركان هم كل من : محمود علاء، وحمدي النقاز، طارق حامد، ويوسف أوباما، إبراهيم حسن، وعمر السعيد، وأخيرا محمود عبد المنعم كهربا.
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