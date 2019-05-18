شكرا لقرائتكم جروس يحذر لاعبى الزمالك من استفزاز المغاربة فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر السويسرى كريستيان جروس، لاعبي الزمالك ، من الانسياق وراء عمليات الاستفزاز التى سيقوم بها لاعبو نهضة بركان المغربى، خلال المباراة التي ستجمعهما غدًا الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد الجهاز الفنى للزمالك، على اللاعبين، بضرورة إلتزام الهدوء والابتعاد عن الإحتكاك مع المنافس ، وعدم فتح الباب أمام حكم اللقاء للتدخل بالكروت الصفراء أو الحمراء، والتى قد تضر الفريق فى لقاء العودة على برج العرب، يوم 26 من الشهر الجارى.

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