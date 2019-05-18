شكرا لقرائتكم 72 ساعة راحة فى الداخلية بعد الخسارة أمام الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية منح لاعبي الفريق راحة 72 ساعة وذلك عقب خسارة الداخلية أمام الاسماعيلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 33 والتي جمعت الفريقين أمس الجمعة .
وهبط الداخلية بشكل رسمي إلى دوري القسم الثاني عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 32 ليقضي الفريق الأبيض على طموحات الداخلية في البقاء بالدوري العام.
وينتظر الداخلية مواجهة النادي المصري في مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن .
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