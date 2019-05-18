شكرا لقرائتكم محمد حمزة يتأهل دور الـ 64 ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور الـ 64 ببطولة الجائزة الكبرى المقامة فى الصين و تستمر حتى يوم 20 مايو الجارى . كما نجح حمزة فى الفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 128 ، قبل أن يهزم بطل كوريا فى دور الـ 64 التمهيدى بنفس النتيجة . Advertisements يذكر أن علاء أبو القاسم سيلتقى بطل ايطاليا غدا فى دور الـ 64 حيث انه تأهل مباشرة نظرا لتصنيفه الدولى .

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