شكرا لقرائتكم إقامة مباراة الأهلي والاسماعيلي 22 مايو على ملعب برج العرب بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، إقامة مباراة الاهلي والاسماعيلي الأربعاء المقبل 22 مايو الجاري على ملعب برج العرب في الاسكندرية. المباراة تأتى ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 18 من بطولة الدورى الممتاز. Advertisements ويتصدر الأهلى جدول الدورى برصيد 73 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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