شكرا لقرائتكم اخبار المحترفين المصريين اليوم السبت 18 / 5 / 2019 .. رقم مميز لتريزيجيه بالدوري التركي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار المحترفين المصريين اليوم السبت 18 / 5 / 2019

حقق محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر رقماً مميزاً في مباراة قاسم باشا وكونيا سبور التي أقيمت مساء أمس بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1/1.

ونجح محمود تريزيجيه في تنفيذ 4 مراوغات ناجحة في مباراة قاسم باشا وكونيا سبور، وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب أخر في صفوف الفريقين.

ويقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالى، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، فيما تم اختياره فى التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابقة الدورى التركي، وحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى.

كما يحتل محمود تريزيجيه حاليًا المركز الثانى فى قائمة أفضل لاعبى الدورى التركى هذا الموسم من جانب موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

اخبار المحترفين المصريين اليوم السبت 18 / 5 / 2019

أكد نورسال بيلجين المدير الرياضي لنادي قاسم باشا التركي، أن محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر يمتلك العديد من العروض داخل وخارج تركيا بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع الفريق الموسم الحالي.

وقال نورسال بيلجين في تصريحات لصحيفة " fotomac" التركية، "تريزيجيه لاعب مفيد لنا يجيد القيام بالعديد من المهام في مختلف المراكز داخل أرض الملعب، هناك عروض من داخل تركيا وعروض أخرى من السعودية وقطر ودول أخرى".

أضاف المدير الرياض لنادي قاسم باشا، "مستقبل تريزيجيه مع النادي سيتوقف على جودة العروض المقدمة من جانب الاندية الراغبة في التعاقد معه".

وأبدت العديد من الاندية العربية والاوروبية رغبتها في التعاقد مع محمود تريزيجيه على مدار الموسم الحالي حيث أندية اتحاد جدة والشباب السعوديين، ولاتسيو الإيطالى، وشتوتجارت الألمانى، وجالطة سراى وفناربخشة وبشكتاش من تركيا، والريان القطري.

ويقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالى، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، فيما تم اختياره فى التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي، وحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى.

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كما يحتل محمود تريزيجيه حالياً المركز الثانى فى قائمة أفضل لاعبى الدورى التركى هذا الموسم من جانب موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

أخبار المحترفين المصريين اليوم السبت 18 / 5 / 2019

احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالاهداف في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وساهم محمد صلاح في 30 هدفاً لنادي ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي، بعدما سجل 22 هدفاً بينما نجح في صناعة 8 أهداف، خلف هازارد نجم تشيلسي الذي ساهم في 31 هدفاً للفريق اللندني، بعدما سجل اللاعب البلجيكي 16 هدفاً بينما صنع 15 هدفاً أخر.

وكان محمد صلاح توج بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الانجليزي موسم 2018 – 2019 مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفاً. أخبار المحترفين المصريين اليوم السبت 18 / 5 / 2019 ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن محترفنا المصري محمد صلاح هو الخيار المفضل لدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن محترفنا المصري محمد صلاح هو الخيار المفضل لدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد ، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق الملكي ، و تتصعب إمكانية تعاقد ريال مدريد مع صلاح بسبب القيمة المالية للاعب.