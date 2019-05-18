شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة "معزوم" على الإفطار فى الصعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أندية الصعيد، وجهت الدعوة إلى اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة لحفل إفطار فى بنى سويف يوم 19 من شهر رمضان. وحضر مجلس إدارة اتحاد الكرة حفل إفطار بنادى بلدية المحلة، الأربعاء الماضى، والذى نظمه محمود الشامى عضو مجلس الجبلاية السابق، بحضور 150 ناديا تقريبا. Advertisements وتحاول أندية القسم الثانى التواصل مع أعضاء المجلس الجبلاية لعرضها مشاكلها وتصوراتها للموسم الجديد على هامش حفل الإفطار.

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