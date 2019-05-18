شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (13).. خالد الجندى: يجوز تطبيق اللاعبين لقوانين "الفيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة رأيه فى بعض الأمور، التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وتحدث الجندى عن رأيه فى سؤال هل يجوز للمسلم أن يطبق قوانين اللعب التى وضعها غير المسلمين كالفيفا قائلا: "هذه القوانين لا تخالف الدين وشرع الله فليس للجوائز علاقة بذلك". Advertisements أضاف: "ويجوز أن يلعب المسلمون اى لعبة فيها جوائز".

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