شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن عن صفقة كريم بامبو بعد انتهاء مباريات الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو نادي الأهلي لتفعيل عقد التعاقد مع كريم بامبو جناح الإسماعيلي بعد نجاح الإدارة في التعاقد مع اللاعب الذى ينتهى عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، وينضم لفريقه السابق فى صفقة انتقال حر.

كان كريم بامبو قد وقع للأهلي منذ فترة علي عقد مدته 5 سنوات ، وهو ما دفعه لرفض تجديد عقده مع الدراويش حتى الآن، خاصة أن العرض المقدم من الدراويش ضعيفا مقارنة بالعرض المقدم من الأهلي.

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وينتظر مسئولو النادي الأهلي خوض الإسماعيلي لمبارياته المتبقية بمسابقة الدوري ، من أجل الإعلان عن صفقة كريم بامبو.

ومن المقرر أن يكون كريم بامبو أولى صفقات الأهلي في الصيف القادم، بعد نجاح الإدارة في حسم الصفقة والحصول علي توقيع اللاعب.