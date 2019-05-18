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مدرب الزمالك يحذر لاعبيه من الاستفزاز أمام نهضة بركان المغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، اللاعبين من الانسياق وراء عمليات الاستفزاز التى قد يقوم بها لاعبو نهضة بركان المغربى، خلال المباراة التى ستجمعهما غدًا الأحد، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

 

وشدد الجهاز الفنى للأبيض على اللاعبين بضرورة التزام الهدوء والابتعاد عن الاحتكاك مع لاعبى شمال أفريقيا، للحفاظ على تركيزهم، وعدم فتح الباب أمام حكم اللقاء للتدخل بالكروت الصفراء أو الحمراء، والتى قد تضر الفريق فى لقاء العودة على برج العرب يوم 26 من الشهر الجارى.

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