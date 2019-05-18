شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين.. عبد الله عبد السلام: كان نفسى أكون عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الرياضة شهرة لا تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى، لكن كلا فى موهبته.

وحرص ”الخليج 365” على توجيه سؤال لأبرز نجوم الرياضة ألا و هو "لو كنت ممثل" كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .

نجمنا اليوم عبد الله عبد السلام نجم الأهلى فى الكرة الطائرة، أكد أنه كان يتمنى أن يكون النجم عادل إمام، مشيرا إلى أنه فنان عالمى ومحترم وقدير ويقدم دائما رسالة للناس سواء من المسلسلات أو الأفلام فضلا عن أنه يجيد الكوميديا.