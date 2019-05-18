شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً يرحلون عن الداخلية بعد هبوطه للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء عبد الصمد، المدير الفنى لفريق الداخلية، أنه رغم خسارة الفريق أمام الإسماعيلى فى مباراة الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام بهدفين نظيفين، إلا أنه اكتسب حارس مرمى جديدا ذى مستوى متميز.

وأضاف المدير الفنى للداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شهاب الدين مشروع حارس واعد، بعدما تصدى لأكثر من أربع فرص خطيرة على المرمى خلال مباراة الإسماعيلى فى ظهوره الأول، معرباً عن أسفه للطرد الذى تعرض له إسلام جابر لاعب الداخلية خلال المباراة ليغيب عن مواجهة المصرى المقبلة.

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واختتم ضياء عبد الصمد بأن النادى يواجه أزمة حقيقية بسبب وجود 21 لاعباً بين صفوف الفريق مستعارين من الأندية الأخرى ولن يستكملوا الموسم المقبل مع الداخلية.

وكان الداخلية قد هبط بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة 32 ليقضى الفريق الأبيض على طموحات الداخلية فى البقاء بالدورى العام.

ويترقب الداخلية مواجهة النادى المصرى فى مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن .