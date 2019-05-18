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ثنائى التايكوندو يتأهلان للدور الثانى ببطولة العالم فى مانشستر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل أحمد وائل، لاعب منتخب التايكوندو، إلى دور الـ32 من بطولة العالم التى تقام بمدينة مانشستر بعد التغلب على لاعب الهند 15/ 28.

   

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كما تأهلت روان الرفاعى إلى نفس الدور بعد الفوز على لاعبة بيرو بنتيجة 21/4  بوزن 67 كجم.

 

يذكر أن سيف عيسى ودع البطولة من الدور الأول فى أول مشاركة له بعد العودة من عملية الرباط الصليبى.

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