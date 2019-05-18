شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. برج العرب يستضيف مباراة الأهلى والإسماعيلى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى يوم 22 مايو الجارى فى الدورى على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.

كان اتحاد الكرة أرسل خطاباً للأمن من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة اللقاء فى برج العرب، قبل أن يتسلم الاتحاد الموافقة الرسمية منذ قليل.

يذكر أن الأهلى يتصدر جدول الدورى برصيد 73 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.