شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الصعيد تدعو مجلس الجبلاية لحفل إفطار 19 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أندية الصعيد الدعوة لاتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة لحفل إفطار فى بنى سويف يوم 19 من شهر رمضان. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة حضر الأربعاء الماضى حفل إفطار بنادى بلدية المحلة، نظمه محمود الشامى عضو مجلس الجبلاية السابق، بحضور ما يقرب من 150 ناديا. وترغب أندية القسم الثانى فى التواصل مع أعضاء المجلس لعرضها مشاكلها وتصوراتها للموسم الجديد على هامش حفل الإفطار.

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