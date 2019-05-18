شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يتحدث عن أزمة الدكة قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالأهلى، على صعوبة المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.

وقال قمصان، "دائماً ما تكون المواجهات التى تجمع بين الأهلى والإسماعيلى فى غاية الأهمية، بغض النظر عن موقع الفريقين فى جدول الدورى، الإسماعيلى فريق كبير يلعب كرة مفتوحة ولديه جهاز فنى جديد على دراية تامة بالنادى وبجميع اللاعبين، ولا يحتاج إلى وقت للتأقلم أو التعرف على الفريق، وهو ما يساعد بشكل أكبر على تخطى المراحل الأولى الصعبة، ويؤكد فى نفس الوقت أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين".

Advertisements

وأضاف قمصان، "يتبقى 3 محطات للأهلى فى مشوار الدورى، ونسعى كجهاز فنى ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلى فى صالح الأهلى، وأن يواصل الفريق السير فى طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط".

كما تحدث المدرب المساعد للأهلي عن دكة بدلاء الفريق قائلا، "كل لاعب فى الأهلى يقاتل ويفكر فى كيفية مساعدة الفريق، سواء كان أساسيا أو يجلس على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة، وهو ما نجنى ثماره ويعبر عن شخصية الأهلى ويتيح للجهاز الفنى المساحة الأكبر والأفضل فى الاختيارات الفنية"، مؤكداً أن الأمر لا يمثل أزمة على الإطلاق.