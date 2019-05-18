محمد حمزة يتأهل لدور الـ64 الرئيسى ببطولة الجائزة الكبرى للشيش فى الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، إلى دور الـ64 ببطولة الجائزة الكبرى المقامة فى الصين وتستمر حتى يوم 20 مايو الجارى. ونجح حمزة فى الفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 128، قبل أن يهزم بطل كوريا فى دور الـ64 التمهيدى بنفس النتيجة.

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