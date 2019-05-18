شاهد.. منتخب الكاراتيه بملابس الإحرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بعثة منتخب الكاراتيه التى غادرت إلى السعودية لإقامة معسكر تدريبى مشترك مع المنتخب السعودى على ارتداء ملابس الإحرام والتقاط الصور التذكارية خلال السفر من القاهرة وبعد الوصول.
ويأتى معسكر منتخب الكاراتيه فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة الأفريقية للشباب والكبار المقرر لها يونيو المقبل، على أن يتخلله لقاءات ودية بين المنتخبين، ويستمر المعسكر حتى 21 مايو الجارى.
وتخلف رئيس الاتحاد عن السفر مع البعثة لحضور فعاليات التصفيات التى يقيمها الاتحاد لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة.
بعثة الكاراتيه
بعثة الكاراتيه بملابس الإحرام
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