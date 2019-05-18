شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرسم خطة عبور بركان المغرب فى محاضرة فندق الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مرانه اليوم، السبت، على الملعب البلدى ببركان، والذى سيستضيف مباراة الأبيض غداً الأحد، مع نهضة البركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويشهد مران الزمالك الأخير اليوم قبل مواجهة نهضة بركان جزءاً للتدريب بالكرة للتعود على أرضية الملعب، بجانب مران بدنى للمحافظة على لياقة اللاعبين مع تخفيف الأحمال البدنية حتى لا يصاب اللاعبون بالإجهاد قبل المباراة.

كما سيعقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، محاضرة فى فندق الإقامة مع اللاعبين لتحذيرهم من الحصول على الإنذارات والتى من الممكن أن تُكلف الفريق فقدان أى عنصر مهم فى مباراة العودة ببرج العرب، على أن يؤكد جروس خلال المحاضرة على الأدوار الدفاعية والهجومية لكل لاعب خلال المباراة.

ويتحدث جروس مع لاعبيه عن عدة أدوار فنية في لقاء الغد، وفى مقدمتها ضرورة الحذر الدفاعى وعدم استقبال أى هدف فى لقاء الذهاب، بجانب السعى لتسجيل هدف فى المنافس يُسهّل مهمة الأبيض في مباراة العودة ببرج العرب، ويرسم المدرب السويسرى مع لاعبيه خطة الخروج بأقل الخسائر وأكبر المكاسب من لقاء بطل المغرب غداً، خاصة أن نهضة البركان من الفرق التى تعرف كيف تُسجل فى جميع المباريات.