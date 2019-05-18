رسميا.. ملعب برج العرب يستضيف مباراة الأهلي والإسماعيلي الأربعاء القادم

كشف اتحاد الكرة المصرية إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي المقرر لهال يوم 22 مايو الحالي في الدوري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقد وجها اتحاد الكرة خطابا للأمن وهذا من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة اللقاء في برج العرب، قبل أن يتسلم الاتحاد الموافقة الرسمية اليوم السبت.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 73 نقطة، في حين يقع الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة.

وقد رشح من قبل اتحاد الكرة ملعبين لاستضافة مباراة الأهلي والإسماعيلي المنتظرة، وهما برج العرب وحرس الحدود “المكس” إلا أن تم الاستقرار على برج العرب بالإسكندرية.