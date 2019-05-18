"يد واحدة من أجل اللقب".. الخليج 365 يكشف كواليس مؤتمر "كلنا منتخب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط وشريف عادل:

أطلق حزب "مستقبل وطن" مبادرة لدعم منتخب مصر، قبل منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر الفترة المقبلة.

وتستضيف مصر أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وقام مسؤولو حزب "مستقبل وطن" على دعوة العديد من رموز الرياضة وكرة القدم المصرية، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، و واشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن.

وتواجد بالمؤتمر ممثلين من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي و الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي، وأحد مسؤولي الحزب.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن المؤتمر بدأ في الساعة الحادية عشر مساء أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة، بكلمة من سيف زاهر عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، ومقدم البرامج بقناة "أون سبورت".

وقال سيف زاهر في كلمته بالترحيب بالضيوف، والتأكيد على وحدة الصف، والجميع على قلب رجل واحد من أجل منتخب مصر، سواء كان أهلاوي أو زملكاوي أو إسماعيلاوي، أو اتحاداوي أو مشجع للمصري البورسعيدي.

وصعد على المنصة بعد ذلك نجوم كرة القدم المصرية ممثلي الأندية الجماهيرية، أحمد حسن، حازم إمام، عماد متعب، أحمد حسام "ميدو"، حسني عبدربه، عمرو الدسوقي، ويوسف حمدي، وهم يرتدون قميص منتخب مصر الجديد.

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وتحدث كل لاعب عن مسيرته مع المنتخب الوطني، ورسالته للجميع، وتم اهداء بعض الدروع التذكارية لعدد من الشخصيات.

وأكد أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب حرص الجميع، على حث الجمهور وتشجيعهم على الالتفاف خلف المنتخب من أجل حصد اللقب في نهاية المشوار.

وصرح حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري، ونجم نادي الزمالك السابق لـ"الخليج 365" قائلا "تشرفت بوجودي في مؤتمر كلنا منتخب مصر بصحبة مجموعة من نجوم الرياضة في مصر".

وأضاف "حدث رائع وهام يدعو الجميع للوقوف خلف منتخب مصر، تلك هي طبيعة أي مصري، سواء مسؤول أو مشجع، نتجمع دائما من أجل مصر".

واختتم "أثق أننا نستطيع تقديم البطولة الأفضل في التاريخ، وهذا الجيل يمكنه تحقيق اللقب، لكن أيضا هم بحاجة لدعم ومؤازرة".

ومن جانبه شدد حسني عبدربه قائد الإسماعيلي السابق، والفائز مع منتخب مصر بكأس الأمم 2008 و2010 حرصه على التواجد والمشاركة الفعالة بمؤتمر "كلنا منتخب مصر".

وقال عبدربه في تصريحات لـ"الخليج 365" "الهدف من المبادرة، توحيد الجماهير المصرية قبل البطولة الهامة والحدث الأبرز كأس أمم أفريقيا، كلنا خلف المنتخب لكي يحصد اللقب مثلما حدث في عام 2006".

واختتم "لم اشارك في 2006 مع المنتخب بسبب الإصابة، لكني شاركت في 2008 ولدي ذكريات لا تُنسى خاصة وأنني توجت بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب مشاركتي مع الفراعنة في نسخة 2010".