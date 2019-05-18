تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان والمعلقين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يحل الزمالك في الثانية عشر منتصف ليلة الأحد ضيفًا على نظيره المغربي نهضة بركان ضمن منافسات ذهاب دور النهائي الكونفيدرالية.

وسُتذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1؛ حيث سييعلق عليها كلاً من جواد بدة المغربي وعلي محمد علي.

وكانت بعثة فريق الزمالك قد وصلت في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل ذهاب نهائي الكونفيدرالية؛ حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد عنتر المصاب.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الذهاب في مصر يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.