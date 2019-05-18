مدرب الأهلي يتحدث عن.. "محطة" الإسماعيلي.. ودعم وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، على صعوبة مباراة الإسماعيلي المقبلة، مشيرا الى أن الفريق يستهدف مواصلة انتصاراته وحصد النقاط الكاملة من مباراة الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مدرب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي "يتبقى 3 محطات للأهلي في مشوار الدوري، ونسعى كجهاز فني ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلي في صالحنا، وأن يواصل الفريق السير في طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط".

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وتابع "الإسماعيلي فريق كبير ويلعب كرة قدم ممتعة، ودائماً ما تكون المواجهات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي في غاية الأهمية بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري".

وواصل "كل لاعب بالنادي الأهلي، يقاتل من أجل الفريق، ويفكر في كيفة مساعدة الفريق سواء كان أساسيا او يجلس علي دكة البلاء أو حتى خارج القائمة، نجني ثمار هذا الأمر، ويتيح للجهاز الفني المساحة الأكبر والأفضل في الاختيارات الفنية".

وأضاف "وليد سليمان من اللاعبين المؤثرين في الفريق ودائما ما يصنع الفارق، لدينا ثقة كبيرة في قدراته، الفترة الماضية شهدت مشاركته في وقت أكبر خلال المباريات للعودة به إلى كامل مستواه الفني".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا "نشكر جميع اللاعبين على ما قدموه خلال المرحلة الماضية، نتمنى مواصلة المشوار حتى نحصد لقب الدوري في النهاية".