مستشفى الأهلي.. فحص طبي لعلي لطفي.. ونيدفيد يواصل برنامجه العلاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل لاعب الأهلي كريم نيدفيد تنفيذ جلساته العلاجية التي يخضع لها وفقا للبرنامج الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويؤدي نيدفيد جلساته العلاجية في خطوة أولى على طريق العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي عقب الانتهاء بشكل كامل من البرنامج الذي يخضع له.

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وكذلك يخضع علي لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت لتحديد فرص مشاركته في المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته.

واشتكى لطفي من إصابة في الركبة، أبعدته عن المشاركته الجماعيه وأدى جلسة في الجيم يوم الخميس الماضي على هامش مران الغائبين عن مباراة انبي الأخيره، فيما يتحدد اليوم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز على إنبي.