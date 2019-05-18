تقرير.. هل تُعيد السيدة العجوز "الاستثنائي" للكالتشيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل المدير الفني ماسيمليانو أليجري عن الفريق بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الجاري (2018-2019).



ويأتي رحيل أليجري عن الفريق الإيطالي على الرغم من حصد النادي للقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، إلا أنه ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد فريق أياكس الهولندي.



وربطت العديد من التقارير الصحفية 3 أسماء لمدربين أصبحوا قريبين من تولي أحدهم القيادة الفنية لنادي يوفنتوس.



ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المدربين المرشحين لخلالفة أليجري في يوفنتوس:



ماوريسيو بوتشيتينو



المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، يُعد أبرز الأسماء على طاولة النادي الإيطالي، لقيادتهم خلال الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك اتصالات جرت خلال الأسبوع الماضي بين إدارة السيدة العجوز والمدرب الأرجنتيني بوتشيتينو لتولي القيادة الفنية بالنادي.



وأضاف تقرير الصحيفة الإنجليزية أن راتب المدير الفني الجديد قد يصل إلى 17 مليون يورو في العام الواحد.



ويأتي اهتمام نادي السيدة العجوز بالمدرب الأرجنتيني بعدما نجح بالوصول بناديه لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أياكس في نصف النهائي لمقابلة ليفربول في المباراة النهائية بمدريد.

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ماوريسيو ساري



ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن يوفنتوس يفكر في استقدام المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي نظراً لخبرته في الدوري الإيطالي أثناء قيادته لنادي نابولي.



وقالت صحيفة "فوتبول إيطاليا" الإيطالية، أن هناك محادثات بين ساري ويوفنتوس لتولي القيادة الفنية.



ويأتي اهتمام اليوفي بساري، نظراً للتقارير الصحفية التي تؤكد رغبة تشيلسي في إقالة المدير الفني الإيطالي إذا خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال.



جوزيه مورينيو



أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن المدير الفني البرتغالي قد يكون هو المدير الفني الجديد للنادي الإيطالي خاصة لأنه لا يرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي.



وكان مورينيو قد أُقيل من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج مع الفريق الإنجليزي.



وكشف مورينيو رغبته للعودة للتدريب مرة أخرى خلال يوليو القادم، حيث قال في تصريحات صحفية: "منذ أن رحلت عن مانشستر يونايتد في ديسمبر، عزمت على أن أعود للعمل في الصيف القادم، أتمنى أن أعود للعمل مرة أخرى في يوليو القادم في مشروع يناسبني".



ولدى مورينيو خبرة في الدوري الإيطالي، حيث قاد نادي إنتر ميلان الإيطالي من 2008 وحتى 2010، وحقق لقب الدوري مرتين متتاليتين، ولقب دوري أبطال أوروبا.