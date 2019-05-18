المدرج الطائر ليس الأغرب .. مدرجات المطاريد والمارينا والصديقة للبيئة تنافس استاد الأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أزاحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 النقاب عن "المدرج الطائر" الذى يقع فى استاد الأسكندرية ويقع في أقصى يسار الملعب أمام بوابة دخول اللاعبين.

وأعلنت اللجنة المنظمة التى تنطلق الشهر القادم أن سعر التذكرة فى "المدرج الطائر" هى الأرخص فى بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث ويصل سعرها فى بعض مباريات هذه المجموعة إلى 30 جنيهاً.

المدرج الطائر الذى يعرف بـ "الدرجة الرابعة" ليس المدرج الأغرب فى العالم بسبب موقعه بل هناك أغرب من هذا المدرج فى أوروبا وأسيا وأمريكا الجنوبية ومنها:

استاد كوكودريلوس ( مدرج وسط الغابة)

هو ملعب يقع فى العاصمة الفنزويلية " كراكاس" وتم انشاءه على غابة حيث تقع مدرجات وسط الغابة فيما يحازي الملعب الطريق السريع ويستوعب الملعب 3500 شخص.

استاد بلدية براجا (مدرج المطاريد)

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يقع استاد بلدية براجا فى البرتغال وهو صمم فى عام 2003 وتم نحت مدرجات فى الجبل بتصميم المهندس المعماري البرتغالي "إدواردو سوتو دي مورا، الملعب ترعفه الجماهير المصرية حيث تابعت عليه أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر وسبورتنج براجا السابق وأطلقت عليه ملعب "المطاريد" كون أن المنطقة التى تم بناء الاستاد عليها كانت مكاناً للغجر وبعض الخارجين عن القانون

استاد إيكو في البرازيل (مدرج صديق للبيئة)

يقع مدرج "جانجيتو إيكو" فالرازيل وتم بناءه عن طريق حفر المقاعد في التلال واستخدام الأخشاب الطبيعية لتفادي التأثير السلبي على البيئة البيئي وتتسع مدرجات إلى 4500 شخص.

الملعب العائم (مدرج علي الشاطىء)

يقع الملعب العائم فى دولة سنغافورة وتحديداً خليح مارينا في منطقة الخزان ، فيما تقع المدرجات على الشاطىء وتتسع إل 30 ألف متفرج ومصنوعة بالكامل من الفولاذ.

استاد إيكاترينبرج (مدرج دخيل)

يقع ملعب إيكاترينبرج، فى روسيا واستضاف مباريات كأس العامل الماضية لعد أن المدرج الجديد الذى يقه خارج الملعب تم انشاءه لزيادة عدد المدرجات من 26 ألف متفرج إلى 40 الف متفرج .