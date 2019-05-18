حكاية 3 أعوام من المفاوضات بين برشلونة وجريزمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ارتبط النجم الفرنسي أنتوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني بالانتقال إلى فريق برشلونة في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، ولكن جميع المحاولات من البارسا باءت بالفشل.



وكان جريزمان أعلن منذ أيام قليلة عن رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس بعد نهاية الموسم الجاري (2018-2019)، دون أن يحدد وجهته المقبلة، وذلك لرغبته في خوض تحدي جديد في مسيرته بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق المدريدي.



وتشير جميع الصحف الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي سيتمم انتقاله إلى البارسا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة هذه المرة بعد أن خيب ظن النادي الكتالوني في مرتين سابقتين.



خطوة قذرة للرحيل



وكانت المرة الأولى التي يفشل فيها برشلونة في ضم جريزمان في عام 2017، بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.



ووقتها قالت العديد من التقارير الصحفية أن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات النجم الفرنسي لتعويض رحيل نيمار.



جريزمان رفض الرحيل عن أتليتكو في ذلك الوقت، بسبب عقوبة اللعب المالي النظيف التي كانت موقعة على النادي الإسباني، بسبب المخالفات التي شابت تعاقداته مع لاعبين قصر، والتي حرمته من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتي انتقال.

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وأوضح جريزمان وقتها "إنه وقت عصيب للنادي" مؤكدا أنه قرر البقاء في أتلتيكو مدريد بعد إجراءه لحديث مطول مع مستشاره الرياضي إيريك اولهاتس، وأشار إلى أنها ستكون خطوة قذرة لو قرر الرحيل الآن عن النادي.



وانتقلت أنظار النادي الكتالوني بعد خيبة أملهم نحو زميله الفرنسي عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند مقابل 125 مليون يورو، ثم التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال الانتقالات الشتوية لعام 2018 من ليفربول بمبلغ 145 مليون يورو.



صدمة برشلونة



وفي العام التالي بعد خيبة الأمل الأولى، خيب جريزمان ظن النادي الكتالوني مرة أخرى، بعدما أنهى الجدل حول مستقبله والشائعات التي عادت لتربطه بالرحيل إلى برشلونة مرة أخرى.



وكان سبب الصدمة التي وجهها النجم الفرنسي لبرشلونة هي جماهير أتليتكو مدريد التي قامت بتوجيه صافرات استهجان له بعد ارتباطه بالرحيل عن الروخي بلانكوس.



وصرح وقتها النجم الفرنسي أنه لن يندم على قراره بالبقاء في أتليتكو مدريد: "لن أندم على قراري الذى اتخذته، أريد أن أذهب إلى كأس العالم وأنا على علم أين سألعب في الموسم المقبل".

الفرصة الأقرب



وقد تكون فرصة انضمام جريزمان إلى برشلونة هذا العام هي الأقرب من أي وقت مضى، حيث قرر النجم الفرنسي الرحيل عن ناديه، وبسبب رغبة برشلونة في تدعيم هجوم الفريق بجانب لويس سواريز وليونيل ميسي، لتراجع أداء البرازيلي كوتينيو وتعدد الإصابات للنجم الفرنسي ديمبلي.