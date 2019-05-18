على أعتاب الطرد من المنزل.. محترف النجوم يوجه رسالة عبر الخليج 365 لإدارة ناديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال الغيني لاما كولين، المحترف في صفوف النجوم، إن إدارة ناديه لم تصرف مستحقاته المالية برفقة الثلاثي الأفريقي بالفريق وهم ديديه كوريه، مايكل أزيخومين وتومس أومولي.

وأشار كولين ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت ـ إلى إنهم لم يستطيعوا دفع الإيجار الشهري للمسكن الذي يقميموا به، مضيفًا:"صاحب المنزل يريد طردنا حاليا بسبب عدم دفع الإيجار الشهري".

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وأوضح المحترف الغيني في صفوف النجوم أن مسؤولوي النادي لا يردوا على اتصالاته كما أنه لم يرٍ محمد الطويلة، رئيس النادي منذ فترة في المران ليخبره بالمشكلة في الوقت الذي لا يرد عليه أيضًا وكلائه في مصر.

وأتم اللاعب الغيني حديثه بالإشارة إلى إنه سيتواصل مع سفارته في مصر لحل الأزمة التي يمر بها حاليًا مع نادي النجوم.

يُذكر أن النجوم قد تعاقد مع لاما في يناير الماضي؛ حيث سبق وخاض العديد من التجارب في الدروي المصري بقميص الداخلية، إنبي وبتروجت.