ميسي ينقلب على غريزمان

ذكرت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة أن غرفة خلع الملابس في برشلونة لا تدعم فكرة وصول المهاجم الفرنسي انتوان غريزمان.

ووفقا للصحيفة فإن ميسي أبلغ الزملاء في النادي أنه لم يقترح على الادارة فكرة ضم اللاعب الفرنسي كما لم يجري أي اتصال باللاعب لاقناعه بالقدوم للنادي.

وتابعت الصحيفة بأن غرفة ملابس برشلونة ترى أنه ليس من الجيد ضم لاعب رفض القدوم للنادي في الصيف الماضي وخرج في مؤتمر صحافي لاعلان رفضه اللعب في كامب نو.

وأكملت “سبورت” أن لاعبي النادي لا يرون أن غريزمان سوف يضيف الكثير للفريق الكتالوني من الناحية الفنية.