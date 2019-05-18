مورينيو: ميسي لا يستحق هذه الجائزة

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتقادات قاسية لقائد برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث أكد أنه لا يستحق جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2019. ميسي توج بلقب الدوري الإسباني ويلعب السبت أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا بينما فشل على مستوى دوري الأبطال الأوروبي وخسر برباعية مذلة في أنفيلد. وقال مورينيو في مقابلة تليفزيونية: “لديك الكثير من الشكوك بشأن امكانية فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية هذا العام”. وتابع المدرب البرتغالي: “لكي تحقق جائزة الأفضل يجب أن تحقق اللقب الأكبر وميسي فشل في ذلك”. ويعد الهولندي فيرجيل فان دايك أبرز المرشحين لمنافسة ميسي على تحقيق الجائزة.

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