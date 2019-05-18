برشلونة يدرس التعاقد مع حارس جديد

يدرس نادي برشلونة التحرك من أجل ضم حارس جديد مع توقعات برحيل حارسه الهولندي ياسبر سيليسين. سيليسين لاعب أياكس السابق طلب من برشلونة الرحيل بسبب تألق الحارس الأول الألماني اندري تير شتيغين وصعوبة حصوله على مكان أساسي. ويرغب برشلونة في ضم بينيامين ليكوميتي حارس مرمى مونبيليه البالغ من العمر 28 عاما والمتألق في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي. ويطلب نادي مونبيليه 12.5 مليون يورو للموافقة على رحيل الحارس بينما يستهدف برشلونة بيع سيليسين مقابل 30 مليون يورو. ويأمل برشلونة في تحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع سيلسين لتعويض رحيل دي خيا.

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