كريم نيدفيد يواصل برنامجه لعلاجي

يواصل كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ جلساته العلاجية التي يخضع لها وفقا للبرنامج الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة

غضروف الركبة.

ويؤدي نيدفيد جلساته العلاجية في خطوة أولى على طريق العودة من جديد إلى المشاركة في المران

الجماعي عقب الانتهاء بشكل كامل من البرنامج الذي يخضع له.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.