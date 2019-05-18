روان رفاعي تفوز على بطلة بيرو ٢١/٤ و تتأهل لدور ٣٢ ببطولة العالم للتايكوندو

تأهلت روان رفاعي لاعبة منتخب مصر للتايكوندو إلى دور الـ 32 ببطولة العالم والمقامة حاليا في مدينة مانشستر الإنجليزية. وصعدت روان إلى دور الـ 32 بعدما حققت الفوز على بطلة بيرو بنتيجة ٢١/٤ في منافسات وزن ٦٧كجم. وكان أحمد وائل قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بطل الهند ٢٨/١٥ في منافسات وزن ٦٣ كجم. قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بطل الهند ٢٨/١٥ في منافسات وزن ٦٣ كجم. ويستعد الثنائي لخوض منافسات دور الـ 32 بعد قليل. وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين 6 رجال و4 سيدات، واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، سيف عيسي (-74 كجم)، أحمد وائل، محمد أيمن (+87 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، رضوي رضا (-57 كجم)، هداية ملاك (-62 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم).

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