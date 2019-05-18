لاسارتي يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل المران

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش للحديث عنتحديات المحطات الأخيره في بطولة الدوري ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.
كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإسماعيلي لمواصلة مشوار الفريق نحو التتويج باللقب.
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