المدرب المساعد للأهلي: مواجهة الإسماعيلي صعبة على الفريقين

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة المباراة المقبلة للفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الإسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وقال قمصان: "دائماً ما تكون المواجهات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي في غاية الأهمية بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري..الإسماعيلي فريق كبير يلعب كرة مفتوحة ولديه جهاز فني جديد على دراية تامة بالنادي وبجميع اللاعبين، ولا يحتاج إلى وقت للتأقلم أو التعرف على الفريق وهو ما يساعد بشكل أكبر على تخطى المراحل الاولى الصعبة ويؤكد في نفس الوقت أن المباراة لن تكون سهله على الفريقين" .

وأضاف قمصان قائلا : "يتبقى

3 محطات للأهلي في مشوار الدوري، ونسعى كجهاز فني ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلي في صالح الأهلي، وأن يواصل الفريق السير في طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط".

وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن المباريات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي دائما ما تكون مباراة قمة، خاصة أن الإسماعيلي من الفرق الكبيرة التي تقدم أداء جيدا على المستوى الفني، ولهذا يأمل الجميع أن تكون مواجهة الفريقين يوم الأربعاء المقبل مصدر متعة للجماهير وأن يواصل الأهلي انتصاراته ويحصد الثلاث نقاط ويتخطى مرحلة جديدة من المحطات الأخيرة في البطولة.

Advertisements

كماً تحدث المدرب المساعد للأهلي عن دكة بدلاء الفريق قائلا: "كل لاعب في الأهلي يقاتل ويفكر في كيفة مساعدة الفريق سواء كان أساسيا او يجلس علي دكة البلاء أو حتى خارج القائمة وهو ما نجنى ثماره ويعبر عن شخصية الأهلي ويتيح للجهاز الفني المساحة الأكبر والأفضل في الاختيارات الفنية".

وعن جاهزية وليد سليمان، أكد قمصان أنه من اللاعبين المؤثرين في الفريق ودائما ما يصنع الفارق وأن الجهاز الفني بأكمله بداية من الأوروجواياني مارتن لاسارتي لديه ثقة كبيرة في قدراته وأن الفترة الماضية شهدت مشاركته في وقت أكبر خلال المباريات الرسمية للعودة به إلى كامل مستواه الفني المعهود عنه بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

ووجه سامي قمصان الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الذي بذل خلال المباريات وطالبهم بالاستمرار في حصد النقاط خلال المحطات الأخيرة في الدوري من أجل الفوز بالبطولة وحصد اللقب.