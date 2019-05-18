اخبار الرياضه

إجتماع للجهاز الفني للأهلي قبل التدريب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا تنسيقيا قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بمواحهة الاسماعيلي والترتيبات الخاصة بهذه المباراة

.

وحرص الجهاز الفني على مشاهدة ملخص مباريات للإسماعيلي خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب انتهاء مباراة إنبي التي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أقيمت أمس الأول وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع للجهاز الفني للأهلي قبل التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا