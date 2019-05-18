شاهد.. فيرمينو يتدرب بقوة من أجل اللحاق بمباراة توتنهام

ظهر روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم السبت، في التدريبات بشكل قوي وجيد من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وبدا المهاجم البرازيلي بشكل جيد، وتعافيه من الإصابة بشكل كبير، ما يزيد من فرص لحاقهبمباراة ليفربول أمام توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيكون يوم 1 يونيو المقبل.
وقام فيرمينو بالجري حول الملعب، والتحرك بالكرة بشكل جيد، ما يؤكد اقتراب جاهزيته، ومشاركته مع ليفربول
وكان فيرمينو قد تعرض لإصابة بتمزق بسيط في العضلة، جعله يغيب عن آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي أمام هيدرسيفلد، نيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون، ومباراة العودة أمام برشلونة، على ملعب "أنفيلد" بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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