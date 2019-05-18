أحمد وائل يهزم بطل الهند ويتأهل لدور الـ ٣٢ ببطولة العالم للتايكوندو

تأهل أحمد وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو إلى دور الـ 32 ببطولة العالم والمقامة حاليا في مدينة مانشستر الإنجليزية. وتأهل وائل إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بطل الهند ٢٨/١٥ في منافسات وزن ٦٣ كجم. كجم. وتستعد روان رفاعي لمواجهة لاعبة منتخب بيرو بعد قليل في الدور التمهيدي لمنافسات وزن – 67 كجم. Advertisements وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين 6 رجال و4 سيدات. واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، سيف عيسي (-74 كجم)، أحمد وائل، محمد أيمن (+87 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، رضوي رضا (-57 كجم)، هداية ملاك (-62 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم).

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