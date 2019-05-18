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جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد للمرة الأخيرة قبل رحيله

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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الذي سيخوض مواجهة، ليفانتي في المباراة التي تجمع الفريقين ظهر اليوم، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في الجولة 38 والأخيرة من .

وشهد التشكيل تواجد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان أساسيًا، في المباراة الأخيرة له مع الروخيبلانكوس، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

كما أنها تعد المباراة الختامية لمدافع وقائد الفريق،

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دييجو جودين، والذي أعلن من خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، نهاية مسيرته مع أتلتيكو مدريد.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

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حراسة المرمى: انطونيو أدان

الدفاع: فرانسيسكو مونتيرو، دييجو جودين، خوان فران، فيليبي لويس

الوسط: رودريجو هيرنانديز، توماس بارتي، ثوماس ليمار، كوكي

الهجوم: أنطوان جريزمان، أنخل كوريا.

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